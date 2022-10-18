Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ: 2022-2023 AÖF güz dönemi ara ve final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AÖF güz dönemi sınav takvimi ile ara ve final sınav tarihleri

AÖF güz dönemi sınav takvimi ile ara ve final sınav tarihleri, kayıt yenileme işlemlerinin 17 Ekim Pazartesi günü tamamlanmasının ardından gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler AÖF güz dönemi sınav takvimini araştırıyor. İşte, 2022-2023 güz dönemi AÖF sınav tarihleri...

18.10.2022 - 08:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınav tarihleri takvimi yayımlandı. 17 Ekim gününe kadar kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler "AÖF Güz dönemi ara ve final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022-2023 AÖF Güz dönemi sınav takvimi ile ara ve final sınavları tarihleri...

  • AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ SONA ERDİ!

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim için kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim günü başlayan kayıt işlemleri 17 Ekim Pazartesi günü sona erdi.

  • AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ YAYINLANDI

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz ve bahar dönemi sınav takvimi yayınlanırken ara sınav ve dönem sonu final sınavları tarihleri duyuruldu.

  • AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA VE FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

    Güz Dönemi Ara Sınavı 10-11 Aralık 2022

     

    Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Ocak 2023

  • AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI HANGİ TARİHTE?

    Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023

    Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.