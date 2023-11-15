Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sınav tarihleri için geri sayım başladı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan alan öğrenciler AÖF sınav takviminde yer alan tarihlere göre vize sınavlarına girecekler. 20 sorunun sorulacağı sınavda öğrencilere 30 dakika verilecek. 3 oturumda gerçekleşecek olan sınavların giriş belgeleri için gözler Anadolu Üniversitesi'ne çevrildi. Sınav giriş belgelerinde öğrencilerin sınava katılım sağlayacakları okulun adı, adresi, salon ve sıra numarası yer alacak. İşte 2023-2024 eğitim öğretim dönemi AÖF sınav tarihleri ve sınav giriş yerleri belgesine ilişkin merak edilen detaylar...