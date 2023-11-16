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        Haberler Gündem AÖF SINAV TARİHLERİ | 2023 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? AÖF sınavı yüz yüze mi, online mı olacak?

        Güz Dönemi Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavları ne zaman, online mı olacak?

        Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan sınav takvimi ile Açık Öğretim Fakültesi AÖF Güz Dönemi sınav tarihleri belli oldu. Aralık ayında üç oturumda gerçekleştirilecek olan sınavın giriş belgelerine anadolu.edu.tr internet sitesinden ulaşılabilecek. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü, çoktan seçmeli vize sınavlarına 'Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi' ile katılım sağlanabilecek. İşte 2023-2024 AÖF sınav giriş yerleri belgesi ve Güz Dönemi Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 00:47 Güncelleme: 16.11.2023 - 00:47
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        • 1

          Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sınav tarihleri için geri sayım başladı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan alan öğrenciler AÖF sınav takviminde yer alan tarihlere göre vize sınavlarına girecekler. 20 sorunun sorulacağı sınavda öğrencilere 30 dakika verilecek. 3 oturumda gerçekleşecek olan sınavların giriş belgeleri için gözler Anadolu Üniversitesi'ne çevrildi. Sınav giriş belgelerinde öğrencilerin sınava katılım sağlayacakları okulun adı, adresi, salon ve sıra numarası yer alacak. İşte 2023-2024 eğitim öğretim dönemi AÖF sınav tarihleri ve sınav giriş yerleri belgesine ilişkin merak edilen detaylar...

        • 2

          AÖF SINAV TAKVİMİ TARİHLERİ BELLİ OLDU!

          Güz Dönemi AÖF ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 20-21 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.

          Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

        • 3

          AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

          Okullarda birinci dönem ara tatili 13 Kasım'da ara tatile giren okullar 17 Kasım Cuma günü sona erecek.

        • 4

          AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

          Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden 10 gün önce anadolu.edu.tr internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

        • 5

          ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

          AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek.

          AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.

        • 6

          AÖF AKADEMİK KAYIT TAKVİMİ

          İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi

          ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

          Sağlık Lisans Tamamlama: 4 Ekim - 13 Ekim 2023

          Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

          Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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