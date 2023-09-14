Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AÖF sınav tarihleri: 2023-2024 yeni sınav takvimi ile AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı?

        AÖF sınav tarihleri: 2023-2024 yeni sınav takvimi ile AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yeni sınav takvimi paylaşıldı. 2023-2024 eğitim dönemi sınav takvimi ile Bahar ve Güz Dönemi AÖF sınav tarihleri de belli oldu. Öğrenciler için "AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2023-2024 AÖF sınav takvimi tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 14:00 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi 2 Ekim itibarıyla başlayacak ve 16 hafta sürecek. Yeni eğitim ve öğretim dönemina artık kısa sayılı günlerin kalmasıyla gözler "AÖF sınavları ne zaman yapılacak?" sorusuna çevrildi. Güz ve Bahar Dönemi sınav tarihleri 2023-2024 AÖF sınav takviminin paylaşılmasıyla belli oldu. İşte, bu seneki AÖF sınav tarihleri...

        • 2

          AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

          AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde, dönem sonu final sınavları da 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak. Yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

        • 3

          AÖF SINAVLARI ONLINE MI YAPILACAK?

          AÖF sınavlarının nasıl yapılacağı henüz belli olmadı. Sınav tarihleri yaklaştığında sınavların online olup olmayacağı netleşecek. Konuya dair açıklama geldiğinzde haberimize eklenecek.

        • 4

          AÖF SINAV TAKVİMİ

          SINAV TARİHLERİ
          Sınav Türü Sınav Tarihleri Açıklama
          Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023 16 Ekim'den itibaren 8 hafta
          Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20- 21 Ocak 2024 11 Aralık'tan itibaren 6 hafta
          Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024 16 Şubat'tan itibaren 9 hafta
          Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024 22 Nisan'dan itibaren 5 hafta
          Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024 08 Temmuz'dan itibaren 6 hafta
        • 5
          SINAV MERKEZİ TERCİHİ İÇİN SON TARİHLER
          Sınav Türü Son Tercih Tarihi Açıklama
          Güz Dönemi Ara 23 Ekim 2023 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
          Güz Dönemi Dönem Sonu 11 Aralık 2023 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
          Bahar Dönemi Ara 18 Şubat 2024 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
          Bahar Dönemi Dönem Sonu 01 Nisan 2024 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
          Yaz Okulu Sınavı 07 Temmuz 2024 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, Yaz Okulu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        9 gün mağarada mahsur kalmıştı! ABD'li dağcıdan şaşırtan istek!
        9 gün mağarada mahsur kalmıştı! ABD'li dağcıdan şaşırtan istek!
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        6 numara müjdesi!
        6 numara müjdesi!
        NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak
        NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        Habertürk Anasayfa