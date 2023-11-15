Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri için geri sayım başladı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini Açık Öğretim Fakültesi üzerinden gerçekleştiren öğrencilerin Güz ve Bahar Dönemi sınav tarihleri belli oldu. Aralık ayı itibarıyla başlayan sınav maratonunda AÖF sınav giriş yerleri belgesi ile sınavlara katılım sağlanacak. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine her ders oturumu için 20 soru ve 30 dakika verilecek. Öte yandan sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürecek. İşte Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2023-2024 Güz Dönemi AÖF sınav tarihleri...