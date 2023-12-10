AÖF sınav tarihleri: 2023-2024 AÖF sınavları ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacak?
AÖF kayıt yenileme tarihleri ve ders seçimlerinin yanı sıra sınva tarihleri ile ilgili araştırmalar iyice söz konusu. Bu yıl sınavlarda ter dökecek onlarca öğrencinin hakkında araştırma yaptığı konulara dair; 2023-2024 AÖF sınavları ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacak sorularının cevaplarını derledik!
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2023-2024 eğitim-öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yarıyıl ara sınavları sona eriyor. Yurdun dört bir yanından onlarca öğrencinin iştirak ettiği AÖF ara sınavları ile ilgili olarak; AÖF soru cevapları ve sonuç tarihlerine dair tüm bilgileri derledik!
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AÖF SORULARI CEVAP ANAHTARLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
AÖF sınav soruları ve cevapları oturumların tamamlanması ardından paylaşılıyor. Ara (Vize) sınavı cevap anahtarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor.
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SORU VE CEVAPLAR NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden giriş yaparak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.
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AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Açıköğretim Fakültesi, bahar dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
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AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?
Açıköğretim Fakültesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Vize sınavları %30, final sınavları ise not ortalamasına %70 etki eder. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesaplanır.
Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürür. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan karara göre Açıköğretim’de ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir.