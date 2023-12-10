2023-2024 eğitim-öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yarıyıl ara sınavları sona eriyor. Yurdun dört bir yanından onlarca öğrencinin iştirak ettiği AÖF ara sınavları ile ilgili olarak; AÖF soru cevapları ve sonuç tarihlerine dair tüm bilgileri derledik!