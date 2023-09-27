2023-2024 eğitim-öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri gündem olmuş durumda. Yurdun dört bir yanından onlarca öğrencinin iştirak edeceği AÖF sınavları ile ilgili olarak; AÖF sınavları ne zaman ve hangi tarihte yapılacak soruları hakkında tüm bilgileri derledik!