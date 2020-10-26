Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF’te sınav tarihleri belli oldu. Yüzbinlerce öğrenciyi ilgilendiren sınavların ilki Aralık ayında gerçekleştirilecek. İşte, AÖF sınav takvimi...

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.



AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.