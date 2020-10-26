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AÖF sınav takvimi belli oldu! İşte AÖF vize ve final sınavı tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği sınav takvimi belli oldu. Sınav takvimine göre AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. İşte AÖF sınav takvimi ve AÖF sınavı hakkında merak edilenler...

26.10.2020 - 14:48 | Güncelleme: ABONE OL
AÖF sınav takvimi belli oldu! İşte AÖF vize ve final sınavı tarihi…

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF’te sınav tarihleri belli oldu. Yüzbinlerce öğrenciyi ilgilendiren sınavların ilki Aralık ayında gerçekleştirilecek. İşte, AÖF sınav takvimi...

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

SINAV TARİHLERİ
Sınav TürüSınav Tarihleri
Güz Dönemi Ara Sınavı12 - 13 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı16 - 17 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı08 Ağustos 2021


AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

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