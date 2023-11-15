AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınavları yüz yüze yapılacak. Bu nedenle sınav yerleri büyük önem önem taşıyor. Sınav yerleri sınav giriş belgelerinin yayınlanmasıyla birlikte belli olacak. Sınav giriş belgelerinin ise ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.