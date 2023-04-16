Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? 2023 AÖF soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?

AÖF sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları 15-16 Nisan tarihleri arasında online olarak düzenlendi. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler puanlarını merak etmeye başladı. Gözler AÖF sınav soruları ve cevaplarına çevrildi. İşte 2023 AÖF sınav soruları kitapçığı ve cevap anahtarı ile ilgili detaylar...

Giriş: 16.04.2023 - 23:17 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarının ikinci kademesi de 16 Nisan itibarıyla sona erdi. Sınavların geride kalmasıyla AÖF sınav soru ve cevap anahtarı sorgulaması hız kazandı. Peki, AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte 2023 AÖF vize sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? sorusunun yanıtı hakkında bilgiler...

  • AÖF ARA SINAVLARI ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

    Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. ” ifadeleri kullanıldı.

  • AÖF SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

    Adaylara AÖF sınavlarında her ders için 20 soru ve 30 dakika süre veriliyor. Sınav sistemi 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan 2023 günlerinde Türkiye saati ile 00.00 ve 23.30 saatleri arasında aktif olarak kullanılıyor.

    Online olarak gerçekleştirilen AÖF vize sınav sorularını ve cevaplarını başkasıyla paylaşmak, kopyalamak ve yayımlamak sınavın geçersiz olmasına neden oluyor. AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı.

  • SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

    Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruya göre "Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek." durumlarında öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.