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        Haberler Gündem AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı: 2024 AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

        AÖF güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin gözü kulağı "2024 AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrilmiş durumda. İşte, konuya dair detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 11:42 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:42
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        • 1

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlendi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler için "AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 2024 AÖF sınav sonuçları sorgulama işlemine dair bilgiler...

        • 2

          AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

          Final sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor. Net tarihin belli olması durumunda haberimizde yer vereceğiz.

        • 3

          AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          AÖF sınav soruları ve cevapları için tarih bilgisi verilmedi. Ancak güz dönemi final soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması öngörülüyor.

        • 4

          AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Açıköğretim Fakültesi, bahar dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

          AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        • 5

          AÖF’TE TELAFİ VE BÜTÜNLEME SINAVI YAPILMAYACAK!

          Anadolu Üniversitesi senato kararına göre AÖF’te bütünleme veya telafi sınavı bulunmuyor. AÖF güz dönemi ara sınav ve dönem sonu sınav ortalaması 35’in altında kalan öğrenciler, bahar döneminin sona ermesinin ardından başarısız derslerini yaz okulu sınavlarına katılarak verebilirler. 2023-2024 eğitim öğretim yılında AÖF yaz okulu sınavları 17 Ağustos’ta yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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