AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Yüz yüze olarak uygulanan AÖF sınav sonuçları için Anadolu Üniversitesi'nden gelecek son dakika duyurusu bekleniyor. Peki, 2023 AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...