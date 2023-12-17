AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih: 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde yüz yüze uygulandı. Belirlenen tarihler arasında sınavlara katılım gösteren öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Üç oturum şeklinde uygulanan AÖF sınavlarında ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. İşte 2023 AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Açıköğretim Fakültesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilirken vizeler ortalamayı yüzde 30 etkilemektedir. AÖF sınav sonuçları bilindiği gibi https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden öğrencilerinin erişimine sunulmaktadır. Peki, "2023 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı...
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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde üç oturumda uygulandı.
AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfasından açıklanmaktadır.
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AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Açıköğretim Fakültesi, bahar dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
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AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?
Açıköğretim Fakültesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Vize sınavları %30, final sınavları ise not ortalamasına %70 etki eder. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesaplanır.
Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürür. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan karara göre Açıköğretim’de ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir.