Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih: 2023 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih: 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde yüz yüze uygulandı. Belirlenen tarihler arasında sınavlara katılım gösteren öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Üç oturum şeklinde uygulanan AÖF sınavlarında ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. İşte 2023 AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 01:39 Güncelleme: 17.12.2023 - 01:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Açıköğretim Fakültesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilirken vizeler ortalamayı yüzde 30 etkilemektedir. AÖF sınav sonuçları bilindiği gibi https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden öğrencilerinin erişimine sunulmaktadır. Peki, "2023 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı...

        • 2

          AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          AÖF güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde üç oturumda uygulandı.

          AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfasından açıklanmaktadır.

        • 3

          AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Açıköğretim Fakültesi, bahar dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

          AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        • 4

          AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

          Açıköğretim Fakültesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Vize sınavları %30, final sınavları ise not ortalamasına %70 etki eder. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesaplanır.

          Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürür. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan karara göre Açıköğretim’de ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Pakistan'da yapay yağmur ürettiler
        Pakistan'da yapay yağmur ürettiler
        Rüzgar inşaat panelini devirdi
        Rüzgar inşaat panelini devirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Koca: 2028’de tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek
        Koca: 2028’de tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Crespo'ya Yunanistan'dan talip!
        Crespo'ya Yunanistan'dan talip!
        BM: Gazze ciddi bir açlık kriziyle karşı karşıya
        BM: Gazze ciddi bir açlık kriziyle karşı karşıya
        Kadro dışı isimlerle ilgili flaş gelişme!
        Kadro dışı isimlerle ilgili flaş gelişme!
        Güler'den kara harekatı mesajı: Tereddüt olmadan yaparız
        Güler'den kara harekatı mesajı: Tereddüt olmadan yaparız
        Elon Musk'tan insanlara 'Çocuk yapın' çağrısı
        Elon Musk'tan insanlara 'Çocuk yapın' çağrısı
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Premier Lig'de korkutan olay!
        Premier Lig'de korkutan olay!
        Saldıran köpeğe taş attı! Silahla ateş açtılar
        Saldıran köpeğe taş attı! Silahla ateş açtılar
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa