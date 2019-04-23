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AÖF sınav sonuçları yarın açıklanır mı? 2019 AÖF sınav sonuçları sorgulama işlemi

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı soruları AÖF öğrencileri tarafından büyük merak konusu oldu. AÖF öğrencileri bahar dönemi vize sınavlarına 13-14 Nisan tarihleri arasında girmişti. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden açıklama geldi mi? İşte detaylar...

23.04.2019 - 12:12 | Güncelleme: Gündem
AÖF

AÖF sınav sonuçları yarın açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? AÖF öğrencileri tarafından sıkça araştırılıyor. 13-14 Nisan tarihleri arasında milyonlarca öğrenci AÖF bahar dönemi vize sınavlarına katıldılar. Şimdi gözler sonuçta... Öğrenciler AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. AÖF'ten gelen açıklama ve duyurular yakından takip ediliyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları geçtiğimiz sınav sonuçlarına baktığımızda sınav tarihinden yaklaşık 10 gün sonra öğrencilerin erişimine açılıyor. Böylelikle sınav sonuçlarının yarın 24 ve ya 26 Nisan'a kadar açıklanması öngörülüyor.

AÖF ÜÇ DERS SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2018-2019 Öğretim Yılı Akademik Takviminde yer alan ve 20 Temmuz 2019 tarihinde yapılması planlanan Üç Ders Sınav tarihi 27 Temmuz 2019 olarak değiştirildi.

2019 AÖF SINAV TAKVİMİ

Sınav TürüSınav Tarihi
Güz Dönemi Ara Sınavı24 - 25 Kasım 2018
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı12 - 13 Ocak 2019
Bahar Dönemi Ara Sınavı13 - 14 Nisan 2019
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı25 - 26 Mayıs 2019
2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı27 Temmuz 2019

 

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

 

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