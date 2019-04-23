AÖF sınav sonuçları yarın açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? AÖF öğrencileri tarafından sıkça araştırılıyor. 13-14 Nisan tarihleri arasında milyonlarca öğrenci AÖF bahar dönemi vize sınavlarına katıldılar. Şimdi gözler sonuçta... Öğrenciler AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. AÖF'ten gelen açıklama ve duyurular yakından takip ediliyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları geçtiğimiz sınav sonuçlarına baktığımızda sınav tarihinden yaklaşık 10 gün sonra öğrencilerin erişimine açılıyor. Böylelikle sınav sonuçlarının yarın 24 ve ya 26 Nisan'a kadar açıklanması öngörülüyor.

AÖF ÜÇ DERS SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2018-2019 Öğretim Yılı Akademik Takviminde yer alan ve 20 Temmuz 2019 tarihinde yapılması planlanan Üç Ders Sınav tarihi 27 Temmuz 2019 olarak değiştirildi.

2019 AÖF SINAV TAKVİMİ

Sınav Türü Sınav Tarihi Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 - 13 Ocak 2019 Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019 2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 27 Temmuz 2019

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti