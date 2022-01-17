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AÖF sınav sonuçları açıklandı! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı!

Anadolu Üniversitesi duyurdu: AÖF sınav sonuçları açıklandı! 2022 AÖF final sonuçları sorgulama

AÖF sınav sonuçları bekleyiş sürerken son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları, 8-9 Ocak tarihlerinde tamamlandı. Öğrencilerin gözü kulağı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılacak olan "AÖF sonuçları açıklandı" duyurusuna çevrilmişti. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, AÖF sonuçları açıklandı. Peki, AÖF final sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Detaylar haberimizde yer alıyor.

17.01.2022 - 10:42 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 8-9 Ocak tarihlerinde yüz yüze gerçekleşen oturumlarla yapıldı. Öğrenciler, sınavın ardından AÖF sonuçları açıklandı mı konusuyla ilgili araştırmalara hız verdi. Ocak ayının ortalarını geride bırakırken AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bilindiği üzere, AÖF final sonucu ile öğrencilerin güz dönemine ilişkin dönem sonu not ortalaması belli olacak. Bu yüzden AÖF sonuçları sorgulama ekranı gün içerisinde sık sık ziyaret ediliyor. 

    2022 AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, AÖF sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. Böylelikle, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt buldu.

    İşte, AÖF sonuçları sorgulama ekranı ve yapılan açıklama;

  • AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Büyük bir merakla beklenen AÖF final sınavı sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından açıklandı.

  • AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    AÖF güz dönemi final sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

    AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AÖF SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresinden açıklandı.

  • AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

    Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

     

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