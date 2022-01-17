Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 8-9 Ocak tarihlerinde yüz yüze gerçekleşen oturumlarla yapıldı. Öğrenciler, sınavın ardından AÖF sonuçları açıklandı mı konusuyla ilgili araştırmalara hız verdi. Ocak ayının ortalarını geride bırakırken AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bilindiği üzere, AÖF final sonucu ile öğrencilerin güz dönemine ilişkin dönem sonu not ortalaması belli olacak. Bu yüzden AÖF sonuçları sorgulama ekranı gün içerisinde sık sık ziyaret ediliyor.

2022 AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, AÖF sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. Böylelikle, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt buldu.

İşte, AÖF sonuçları sorgulama ekranı ve yapılan açıklama;