AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları, 8-9 Ocak tarihlerinde yüz yüze olarak yapıldı. Öğrenciler, sınavın ardından AÖF sınav sonuçları ile ilgili araştırmalara yoğunluk verdi. AÖF final sınav sonucu ile öğrencilerin güz dönemi not ortalaması büyük ölçüde belli olmuş olacak. Hâl böyle olunca, AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı da sık sık araştırılıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF sınav sonuçları ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? İşte, AÖF sonuçları sorgulama ekranı ve 8-9 Ocak tarihlerinde yapılan final sınavlarına ilişkin diğer bilgiler