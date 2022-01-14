AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusu, güz dönemi final sınavlarına katılım gösteren öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları, 8-9 Ocak tarihlerinde yüz yüze düzenlendi. AÖF sınav sonuçları, sınavın hemen ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. AÖF sınav sonucu ile öğrencilerin güz dönemine ilişkin not ortalaması netlik kazanacak.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA 2022

Durum böyle olunca, Açıköğretim öğrenci otomasyonu ve AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı sık sık araştırılıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve tarih belli oldu mu? İşte, AÖF sonuçları sorgulama ekranı ve 8-9 Ocak tarihlerinde yapılan final sınavlarına ilişkin detaylı bilgiler