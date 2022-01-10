AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusu, günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. Yüz binlerce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisi, 8-9 Ocak tarihlerindeki güz dönemi finallerine katılım gösterdi. Öğrenciler, sınavın ardından AÖF sınav sonuçları ile ilgili araştırmalara hız verdi. Zira, AÖF final sınav sonucu ile öğrencilerin güz dönemi not ortalaması büyük ölçüde belli olacak. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, AÖF sonuçları sorgulama ekranı ve 8-9 Ocak tarihlerinde yapılan final sınavlarına ilişkin detaylı bilgiler