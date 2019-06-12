AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavına giren öğrencilerin gözü kulağı AÖF'ten gelecek sonuç haberinde. Sınavın hemen ardından, yayınlanan soru ve cevaplarla öğrenciler puanlarını tahmin etmeye çalışırken, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prf. Dr. Şafak Çomaklı, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajla, sonuçların açıklanacağı tarihi işaret etti. İşte 2019 AÖF sınavına dair detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? REKTÖR ÇOMAKLI AÇIKLADI

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prf. Dr. Şafak Çomaklı, dün akşam saatlerinde Twitter üzerinden paylaştığı mesajla sınav sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu. AÖF sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak. Çomaklı'nın mesajı şu şekilde: "Belli yarın belki yarından da yarın"

AÖF SINAVI SORU VE CEVAPLARI

AÖF bahar dönemi final sınavı soru ve cevapları yayınlandı. Öğrenciler Anadolu Mobil uygulamasını indirip bilgileriyle giriş yaparak soru ve cevapları öğrenebilir. Ayrıca e-kampüs sisteminden de erişim sağlanabiliniyor.

AÖF E-KAMPÜS İÇİN TIKLAYIN

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3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

AÖF tarafından bu sene son kez yapılacak üç ders sınavı 27 Temmuz 2019'da yapılacak. Öğrenci sayfasında üç ders sınav merkezi ile ilgili “Üç Ders Sınav Merkezi Değişikliği” arayüzü 19-20 Haziran 2019 tarihlerinde açılacak.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu internet başvuru ve kayıt tarihi 24 Haziran 2019 Pazartesi - 28 Haziran 2019 Cuma olarak belirlendi.

Yaz Okulu Sınavı için sınav merkezi tercihleri 19 Temmuz'a kadar yapılabilinecek. AÖF yaz okulu sınavları 14 - 15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

Yaz okuluna Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kayıtlı öğrencilerin tamamı başvurabilir. Yaz okulunda en fazla 5 ders alınabilinir. Yaz okulunun başarı notuna etkisi %100’dür. Taban puan 30’dur. 30’dan az alan öğrenci dersten kalır. 30 ve yukarı not alan öğrenci başarı notunun karşılığa göre harf notunu alır. Koşullu geçer notu alan öğrencinin ortalaması 2.00 ve üzeriyse dersten geçer, 2.00 altındaysa ortalamasını yükseltene kadar derse uyarı verilir.