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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? AÖF sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi’nde!

        AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? AÖF sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi'nde!

        AÖF güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak tarihinde gerçekleşti. Açıktan üniversitede eğitim gören vatandaşlar AÖF final sonuçları sorgulaması yapmaya başladı. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 16:47 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:47
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        • 1

          AÖF güz dönemi final sınav soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. 19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek son oturumun ardından sınav soru ve cevaplarınının Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulması bekleniyor. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?

        • 2

          AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          AÖF güz dönemi final sınavları 19 Ocak Pazar günü yani bugün yapılan sınavın ardından değerlendirme işlemleri başladı.

          Anadolu Üniversitesi’nden ise AÖF final sınavı sonuç tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

          Ancak Açıköğretim iktisat ve işletme fakültesi sınavları genellikle 2 hafta içerisinde açıklanacak. Sınavların en geç Şubat ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

        • 3

          AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

          Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

          Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

        • 4

          İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40’ı, dönem sonu sınav notunun %60’ı alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların “Başarı Notu”na katkısı; ara sınav notunun %30’u, ödev notunun %20’si, dönem sonu sınav notunun %50’sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun “Başarı Notu”na katkısı %100’dür.

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