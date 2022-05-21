Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde okuyanlar sınav heyecanını yaşarken, bir yandan da AÖF sınavının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Başarı notu alt sınırı 35 olan AÖF'te başarı notu altından kalan öğrencilere FF harf notu verilecek. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Bahar dönemi AÖF sınav sonuç tarihi!