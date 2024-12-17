AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3 oturum şekilinde uygulanan AÖF sınavlarında, vizeler yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun ise yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanmaktadır. AÖF ara sınav sonuçları belirtilen tarihte, "Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr"​ adresi üzerinden erişime sunulacak. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...