AÖF yaz okulu sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖF yaz okulu sınavlarında her ders için 20 soru sorulur ve 30 dakika süre verilmektedir. Gerçekleşen sınavın ardından AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...