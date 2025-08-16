AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz okuluna sınavı 16 Ağustos Cumartesi günü uygulandı. Belirtilen tarihte sınava katılan öğrenciler, AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Tek oturumda uygulanan yaz okulu sınavı başarı ortalamasına katkısı yüzde 100 olarak belirlenmiştir. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 AÖF sınav sonuç tarihi...
- 1
AÖF yaz okulu sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖF yaz okulu sınavlarında her ders için 20 soru sorulur ve 30 dakika süre verilmektedir. Gerçekleşen sınavın ardından AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
- 2
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI TAMAMLANDI!
AÖF yaz okulu sınavları 16 Ağustos Cumartesi günü uygulandı.
- 3
YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. AÖF sınav sonuçların önümüzdeki 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
-
- 4
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden açıklanacak.