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AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI: 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri nereden sorgulanır?

Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav giriş yerleri belgesi için gözler Anadolu Üniversite'sinde!

Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav giriş yerleri belgesi, sınava sayılı günler kala gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 eğitim yılı AÖF güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Yüz yüze gerçekleştirilecek sınav öncesinde AÖF sınav giriş yerleri belgesinin yayınlanması bekleniyor. İşte, 2022 AÖF sınav giriş belgesi hakkında merak edilenler...

Giriş: 01.12.2022 - 13:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • AÖF sınav giriş yerleri belgesi için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz dönemi vize sınavları 10 ile 11 Aralık günlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek. Sınava sayılı günler kala adayların gözü "AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

  • AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK? 

    AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Sınav giriş yerleri açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

  • AÖF VİZE SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

    AÖF sınav giriş yerleir belgesi sorgulama ekranı henüz erişime açılmadı.

  • AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? 

    AÖF Güz Dönemi ara sınav tarihleri 10-11 Aralık 2022

    AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Ocak 2023

  • AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? 

    AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023

    AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023

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