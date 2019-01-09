Bu hafta sonu milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan AÖF final sınavı giriş yerleri belli oldu. 2019 yılının ilk sınavı olan AÖF final sınavı giriş belgesi almak isteyen öğrenciler sıkça araştırmalarına devam ediyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açıköğretim Fakültesi resmi internet sayfasında AÖF öğrenci otomasyonunda TC Kimlik numaranızı, öğrenci numaranızı ve öğrenci şifresini girerek sınava gireceğiniz okulu öğrenebileceksiniz. AÖF sınav giriş belgesini almadan sınava girmek isteyen öğrenciler sınava alınmayacaktır.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

AÖF final sınavı, 12 Ocak 2019 - 13 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirirelecek. Sınavlar tüm Türkiye'de 09:30-11:30, öğlen oturum 14:00-16:00 yapılacak.

AÖF SINAVINA GİREN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, sınava devam etmenize izin verilmez.

Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.

Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.

Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.

Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili alanları doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

(AÖF final sınavı ile ilgili detaylar gelir gelmez haberimizde olacaktır...)