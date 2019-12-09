AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı. AÖF yani Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi 2019 - 2020 eğitim dönemi vize sınavı için öğrencilerin hazırlıkları sürerken, sınav sabahı kötü sürpriz yaşamak istemeyen öğrencilerin sınav merkezlerini kontrol etmeleri ve alternatif güzergahlarını belirlemeleri için AÖF sınav yerleri erişime açıldı. AÖF sınavına girecek öğrenciler, sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmak zorunda. Peki 2019 - 2020 AÖF sınavı ne zaman?

AÖF SINAV YERLERİ (SINAV GİRİŞ BELGESİ) YAYINLANDI

Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi ara sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebilir, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü bugün gün içerisinde aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından ​alabilirler.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

AÖF SINAVI NE ZAMAN?

Sınav Türü Sınav Tarihleri Güz Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Aralık 2019 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18 - 19 Ocak 2020 Bahar Dönemi Ara Sınavı 18 - 19 Nisan 2020 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Haziran 2020 Yaz Okulu Sınavı 22 - 23 Ağustos 2020

AÖF SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

- Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, Süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge) bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

AÖF SINAVINDA GEÇERSİZ BELGELER

Öğrenci Kimlik Kartı

Mesleki Kimlik Kartları

Askeri Kimlik Belgesi

Baro Kartı