AÖF bahar dönemi vizeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınavlara kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesi için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nden gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2024 AÖF sınavı ne zaman?" İşte 2024 AÖF sınav yerleri giriş belgesinin yayınlanacağı tarih...