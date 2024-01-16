AÖF final sınavı için geri sayım başladı. Bilindiği gibi Açık Öğretim Fakültesi sınavlarında öğrencilere her ders için 20 soru sorulurken 30 dakika süre verilemektedir. Genellikle sınavdan en geç 10 gün önce erişime sunulan sınav yerleri giriş belgesinin yayımlanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2024 AÖF final sınavı ne zaman, online mı olacak? " İşte detaylar...