Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulunda son düzlüğe girildi. Bu sene, notlarında başarı yakalayamayan öğrenciler şansını yaz okulu ile bir kez daha denedi. Şimdi sıra, yaz okulunun başarısını ölçecek olan sınava geldi. AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı. İşte, 2024 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...