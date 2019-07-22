AÖF 3 ders sınavı bu sene son kez yapılacak. Bundan sonra AÖF'te 3 ders sınavı yerine yaz okulu düzenlenecek. Bu yüzden bu seneki 3 ders sınavına öğrencilerin ilgisi oldukça yoğun oldu. Öğrenciler sınav giriş belgelerinin açıklanmasını ve sınava nerede gireceklerini öğrenmeyi bekliyor. Sınav yerlerini öğrenecek öğrenciler, alternatif gidiş güzergahlarını belirleyecek. AÖF 3 ders sınavına dair haberimizde.

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan sınav takvimi açıklanmasında yer alan bilgiye göre 2018-2019 Yılı mezuniyet üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 günü saat 09:30’da gerçekleşecek. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınav hakkı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Hakkı Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecek.

AÖF 3 DER SINAVI GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz'da başvuran öğrencilerin katılımıyla yapılacak. Ancak henüz sınav giriş yerlerinin yer aldığı AÖF sınav giriş belgeleri yayınlanmadı. AÖF 3 ders sınav giriş belgeleri yayımlanır yayımlanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

AÖF 3 DERS SINAVI NEREDE YAPILACAK?

Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 15:00’da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecek.

Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacak.