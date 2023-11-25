AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2023 AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?
Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavları için geri sayım başladı. Yayımlanan akademik takvime göre üç oturum şeklinde uygulanacak Açık Öğretim sınavlarında her ders için 20 soru sorulacak. Her sınav için 30 dakika süre verilecek AÖF sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağı öğrencilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Peki, "2023 AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı?" İşte 2023-2024 yılı AÖF vize tarihleri...
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AÖF güz dönemi sınavlarında bekleyiş sürüyor. Açık Öğretim Fakültesi akademik takvimi ile Güz Dönemi ve Bahar Dönemi vize, final tarihleri belli oldu. Bahar dönemi ara sınavlarında ter dökecek öğrenciler, sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarihi araştırmayı sürdürüyor. Peki, "2023 AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı?" İşte AÖF ara sınavlarının başlayacağı tarih...
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AÖF SINAV TAKVİMİ
AÖF Güz Dönemi Ara Sınavları 09-10 Aralık 2023 tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak.
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.
Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.
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AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
AÖF sınavları yüz yüze yapılacak. Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi tarafından bir açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
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AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. AÖF sınav giriş yerleri sınav tarihinden 10 gün önce anadolu.edu.tr üzerinden erişime açıyor.