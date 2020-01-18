18 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
AÖF sınav giriş belgesi 2020 merak edenler aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden sınav giriş belgelerini alabiliyorlar. AÖF sınavları 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz döneminde güz dönemi dönem sonu sınavı ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere dört sınav yapılmakta olup öğrenciler Cumartesi-Pazar günleri sabah ve öğleden sonra dört oturumda sınavlara katılmaktadırlar.
Sınavlar Türkiye'de sabah saat 9.30’da, öğlenden sonra saat 14.00’da, K.K.T.C. Lefkoşa’da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'da yapılmaktadır.
Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavlar beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır.
Sınavın yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler
Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.
Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.
Geçersiz Belgeler
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