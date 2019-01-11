Yarın 12 Ocak-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan AÖF final sınav giriş belgesi nasıl alınır? Soruları binlerce öğrenci tarafından araştırılmaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayınlanan AÖF Güz dönem sonu sınavı yarın ilk oturumu ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? 2019

AÖF sınav giriş belgesi almak için yapmanız gereken tek şey https://aof.anadolu.edu.tr/anasayfa/default.aspx adresi üzerinden öğrenci otomasyonuna giriş yaparak bilgilerinizi doldurmanızın ardından sınav giriş belgenizi öğrenebileceksiniz. Sınav giriş belgesi almadan sınava katılım mümkün değil.

AÖF FİNAL SINAVI SAAT KAÇTA?

AÖF final sınavı Türkiye genelinde tüm sınav merkezlerinde sabah saat 9.30'da, öğleden sonra saat 14.00'da yapılacaktır.

Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri dört oturum halinde yapılacaktır. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. AÖF sınavlarının başlama ve bitiş saatleri

Sabah oturumu: 09.30-11.30

İkinci oturum: 14.00-16.00