AÖF sınav tarihlerinin erişime açılmasının ardından sınav giriş belgesi ve sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı da gündem olmuş durumda. Söz konusu sınavlara katılım gösterecek adaylar için AÖF sınavlarına dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...