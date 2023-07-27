Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? İşte Açıköğretim Fakültesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

        AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? Açıköğretim Fakültesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

        YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, Açıköğretim Fakültesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi, AÖF kayıt yenileme işlemlerinin başlayacağı tarihi açıkladı. Ders seçimi üç aşamadan oluşurken, kayıt işlemleri 'aof.anadolu.edu.tr' adresinden, Öğrenci Otomasyonu bağlantısı üzerinden belirtilen tarihler arasında yapılabilecek. İşte 2023 Açıköğretim Fakültesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 01:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin yapılacağı tarihi açıkladı. YKS sonuçları ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanırken, Anadolu Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniverstiesi Açıköğretim Fakültesi kayıt tarihleri adayların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "AÖF kayıtları ne zaman başlıyor?" İşte Açıköğretim Fakültesi kayıt tarihleri...

        • 2

          2023-2024 AÇIKÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN?

          ÖSYM kayıt tarihlerine göre, programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar da 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacak.

        • 3

          ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT TARİHİ

          - İkinci Üniversite || 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

          - ÖSYS Yeni Kayıt || 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma

          - ANADOLUYÖS || 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

          - Dikey Geçiş (DGS) ||ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

          - Ek Yerleştirme ||ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

          - Sağlık Lisans Tamamlama || YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

          - Yatay Geçiş || 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma

          - Yatay Geçiş Ders Ekleme || 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

          - Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) || 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

        • 4

          Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 10:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecektir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fener alayı!
        Fener alayı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Selahattin Baki'den olay sözler
        Selahattin Baki'den olay sözler
        Beykoz'da orman yangını!
        Beykoz'da orman yangını!
        Yeniler şov yaptı, Fener kazandı
        Yeniler şov yaptı, Fener kazandı
        Türkiye, BM'nin kararından memnun
        Türkiye, BM'nin kararından memnun
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Fransızlar duyurdu
        Fransızlar duyurdu
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Habertürk Anasayfa