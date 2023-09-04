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        Haberler Gündem AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu! 2023 - 2024 AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? İşte başvuru ekranı

        AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu! 2023 - 2024 AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

        AÖF kayıt yenileme tarihleri yeni akademik yıl öncesinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF öğrencileri tarafından merak edilip araştırılıyor. AÖF'ün resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. İşte 2023 - 2024 AÖF kayıt yenileme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 13:47 Güncelleme: 04.09.2023 - 13:47
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        • 1

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yeni dönemine kayıt yaptıracak açıköğretim fakültesi öğrencileri öğrencileri tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından 2023 - 2024 AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı. İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri...

        • 2

          AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

          2023-2024 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine başvuru tarihleri, 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 10:00’da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 17:00’de sona erecektir.

          AÖF ONLINE KAYIT İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          Başvuru ve Kayıt işlemleri yukarıda belirtilen adresten yapılacaktır.

          T.C. Kimlik numarası ve YU numarası (98 ve 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası) olan adaylar e-devlet şifresi ile giriş yapacaklardır.Yabancı uyruklu öğrenciler “Yabancı Uyruklu Giriş” linkinden e-mail adresi ve şifre ile giriş yapacaklardır. Giriş için gerekli olan şifre öğrencinin başvuru sırasında vermiş olduğu e-mail adresine gönderilmiştir.

          ANADOLUYÖS Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylar İçin Belgeler, ANADOLUYÖS kapsamında kayıt yaptıracak adayların aşağıda belirtilen belgeleri başvuru sırasında sisteme yüklemeleri ve kayıt tarihleri içinde yüklenen belgelerin aslı ile AÖF Bürosuna başvurması gerekmektedir.

        • 4

          Pasaport/T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı/Mavi Kart (MERNİS bilgisine ulaşılamayan adaylar)İkametgâh İzni Belgesi (T.C. veya uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adaylar “çoklu vatandaşlık nüfus kayıt örneği” eklemelidir.)Lise Diplomasının aslıLise Diploması Denklik Belgesi

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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