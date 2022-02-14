Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin heyecanla beklediği AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Üniversite öğrenimine örgün olarak devam edemeyen ya da ikinci üniversite seçeneği için Anadolu Üniversitesi'ni tercih eden öğrenciler için 2021-2022 Bahar Dönemi ders seçimi ve kayıt yenileme işlemleri Şubat ayı içinde tamamlanacak. AÖF kayıt yenileme tarihleri