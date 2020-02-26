AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF kayıt yenileme tarihleri üniversiteyi açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler tarafından merak konusu oldu. AÖF, kayıt yenileme işlemleri ve kayıt yenileme ücreti ile ilgili detayları resmi internet sayfasından paylaştı. İşte AÖF ikinci dönem kayıt yenileme ile ilgili detaylar...

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ NEDİR?

Açıköğretim Fakültesi, 1982 yılında kurulmuş, uzaktan eğitim yöntemiyle öğrencilere hizmet veren bir sistemdir. Üniversite okumak isteyipte, maddi zorluklar yüzünden okuyamayan ya da ikamet ettiği şehir içinde üniversite kazanamayan fakat farklı bir şehirde okuma imkanı olamayan, örgün eğitim veren üniversitelerde okuma şansı yakalayamamış öğrencilere kolaylık sağlayan bir sistemdir. Açıköğretim Fakültesi’nde devam zorunluluğu yoktur. Derslere girmeden sadece sınavlara girerek devam edebilinir.

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ'NİN DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN FARKI VAR MIDIR?

AÖF bünyesinde bulunan bütün bölümler, örgün eğitim veren diğer üniversitelerde bulunan bölümlerden hiçbir farkı yoktur. Bölümler birbirine denk olduğu gibi AÖF öğrencileri, diğer üniversite öğrencilerinin yararlandığı tüm sosyal haklardan yaralanabilmektedirler. Aradaki tek fark okula devam zorunluluğunun olmamasıdır.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF kayıt yenileme tarihleri 17 Şubat tarihinde başlayacak olup 28 Şubat’a kadar devam edecek. Öğrenciler bu süreçte ders seçimlerini de gerçekleştirmiş olacaklar.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR 2020

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit 220,00 TL ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 240,00 TL olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.