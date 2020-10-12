AÖF kayıt yenileme işlemleri için son tarih belli oldu. Üniversite eğitimlerini uzaktan sürdüren binlerce aday, AÖF kayıt yenileme işlemleri ile ilgili bilgilerini tazelemek istiyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamaya göre Kayıt Yenileme süresi 16 Ekim Cuma 2020 saat 23.59'a uzatıldı.

AÖF KAYIT YENİLEME DERS SEÇME NASIL YAPILIR?

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. 1-Derslerini seç. 2- Ücretini öde. 3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

2020 GÜZ DÖNEMİ AÖF PARA YATIRMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt işlemleri için internet bankacılığı ya da ATM kullanılabilmektedir.



1- ATM'den para yatırmak için Ziraat Bankası ATM'lerinden ödeme işlemleri adımını seçmeniz gerekmektir.

2- Ödeme işlemlerinin ardından Eğitim/Sınav ödemeleri - Üniversite ödemeleri - Anlaşmalı Üniversite ödemeleri adımlarını izlemeniz gerekmektedir.

3- Çıkan ekrana ödeme yapacağınız üniversitenin il plaka kodunu giriyorsunuz.

4- Çıkan ekranda Anadolu Üniversitesi - Açık Öğretim adımlarını izleyerek T.C. kimlik numarası ya da öğrenci numarasını giriyorsunuz.