07 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Soruları milyonlarca öğrenci tarafından merak konusu oldu. Üniversite eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, yeni eğitim ve öğretim hayatlarına devam edebilmek için kayıt yenileme de zorunlu tutuluyor. Bunun için AÖF'ün belirlediği ücret karşılığında yapılıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar?
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?
AÖF tarafından yapılan düzenlemeye göre öğrenciler, İktisat ve İşletme öğrenciler için kayıt işlemleri 7 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayacak (bugün). İnternet üzerinden yapılacak kayıt yenileme işlemleri için son gün 18 Ekim 2019 Cuma.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir.
Bir önceki kayıt yenilemede adayların kayıt yenileme işlemlerini Ziraat Bankası ATM'lerinden veya mobil bankacılık ile gerçekleştirileceği duyurulmuştu.
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR? 2019
Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit 220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.
AÖF KAYITLARI İÇİN ÖĞRENCİLERE UYARI
AÖF kayıt yenileme ve ikinci üniversite başvuruları 18 Ekim Cuma tarihinde sona eriyor. Öğrencilerin internet üzerinden başvurmalarının ardından en yakın AÖF bürolarına gidip kayıt işlemlerini onaylatmaları gerekmektedir.
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