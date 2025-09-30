AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2025 2026 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıt yenileme tarihleri
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre, kayıt yenileme güz dönemi (ekle-sil) işlemleri 06 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı. Kayıt yenileme ve ders seçimi sonrası sınavlara katılım sağlanıyor. Kayıt yenileme işlemi, Ders seçimi (Ekle-Sil) ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecektir.
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yenileme işlemleri;
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.
