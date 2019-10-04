04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2019 AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar? sorusu Anadolu Üniversitesine kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Üniversite eğitimini tamamlamak isteyen öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bürolarından kayıt parası ile kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte AÖF kayıt yenileme tarihi...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2019
Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, İktisat ve İşletme öğrencileri için kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayacak. İnternet üzerinden yapılacak kayıt yenileme işlemleri için son gün 18 Ekim 2019 Cuma.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir.
Bir önceki kayıt yenilemede adayların kayıt yenileme işlemlerini Ziraat Bankası ATM'lerinden veya mobil bankacılık ile gerçekleştirileceği duyurulmuştu.
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR? 2019
Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit 220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2020 ÖĞRETİM YILI
|Tarih
|Açıklama
10 Haziran‒10 Temmuz 2019
Lisansüstü Programlara Giriş için Başvuru
19 Temmuz 2019
Lisansüstü Programlara Kabullerin İlanı
22‒26 Temmuz 2019
Lisansüstü Programlara Yeni Kayıt
29 Temmuz‒09 Ağustos 2019
Lisansüstü Programlarda Açık Kalan Kontenjanlara Yedek Kayıt
01‒15 Ağustos 2019
Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş için Başvuru
06‒17 Ağustos 2019
Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş için Başvuru
16 Ağustos 2019
Lisans Programlarına Yandal; Önlisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü için Son Tarih
19-21 Ağustos 2019
ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştirilen Öğrencilerin Elektronik Kayıt Tarihi
19-23 Ağustos 2019
ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıt Tarihi
23 Ağustos 2019
Lisans Programları Yandal; Önlisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Asıl ve Yedek Aday Listelerinin İlanı
29 Ağustos 2019
Diğer Yükseköğretim Kurumu Önlisans/Lisans Öğrencilerinin Özel Öğrencilik Başvurusu için Son Tarih
02‒04 Eylül 2019
Engelliler Entegre Yüksekokulu Yetenek Sınavı Önkayıt/Lisans Programları Yandal; Önlisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Asıl Aday Kayıtları
02‒06 Eylül 2019
Lisansüstü Programlara Yatay Geçişe Kabullerin İlanı ve Kayıt
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