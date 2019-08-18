Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemi yapacak öğrenciler elektronik kayıt ile de işlemlerini tamamlayabilecekler. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler ise Anadolu Üniversitesine gelerek kayıt yaptırabilecek. AÖF kayıt yenileme işlemleri ise aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden kayıt otomasyonu bağlantısı ile kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman 2019? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte AÖF 2019 - 2020 öğretim yılı...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştiren Öğrencilerin Elektronik Kayıt Tarihi: 19-21 Ağustos 2019

ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştiren Öğrencilerin Kayıt Tarihi: 19-23 Ağustos 2019

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir.

Bir önceki kayıt yenilemede adayların kayıt yenileme işlemlerini Ziraat Bankası ATM'lerinden veya mobil bankacılık ile gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2020 ÖĞRETİM YILI