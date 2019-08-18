18 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemi yapacak öğrenciler elektronik kayıt ile de işlemlerini tamamlayabilecekler. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler ise Anadolu Üniversitesine gelerek kayıt yaptırabilecek. AÖF kayıt yenileme işlemleri ise aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden kayıt otomasyonu bağlantısı ile kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman 2019? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte AÖF 2019 - 2020 öğretim yılı...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştiren Öğrencilerin Elektronik Kayıt Tarihi: 19-21 Ağustos 2019
ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştiren Öğrencilerin Kayıt Tarihi: 19-23 Ağustos 2019
AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir.
Bir önceki kayıt yenilemede adayların kayıt yenileme işlemlerini Ziraat Bankası ATM'lerinden veya mobil bankacılık ile gerçekleştirileceği duyurulmuştu.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2020 ÖĞRETİM YILI
|Tarih
|Açıklama
10 Haziran‒10 Temmuz 2019
Lisansüstü Programlara Giriş için Başvuru
19 Temmuz 2019
Lisansüstü Programlara Kabullerin İlanı
22‒26 Temmuz 2019
Lisansüstü Programlara Yeni Kayıt
29 Temmuz‒09 Ağustos 2019
Lisansüstü Programlarda Açık Kalan Kontenjanlara Yedek Kayıt
01‒15 Ağustos 2019
Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş için Başvuru
06‒17 Ağustos 2019
Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş için Başvuru
16 Ağustos 2019
Lisans Programlarına Yandal; Önlisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü için Son Tarih
19-21 Ağustos 2019
ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştirilen Öğrencilerin Elektronik Kayıt Tarihi
19-23 Ağustos 2019
ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıt Tarihi
23 Ağustos 2019
Lisans Programları Yandal; Önlisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Asıl ve Yedek Aday Listelerinin İlanı
29 Ağustos 2019
Diğer Yükseköğretim Kurumu Önlisans/Lisans Öğrencilerinin Özel Öğrencilik Başvurusu için Son Tarih
02‒04 Eylül 2019
Engelliler Entegre Yüksekokulu Yetenek Sınavı Önkayıt/Lisans Programları Yandal; Önlisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Asıl Aday Kayıtları
02‒06 Eylül 2019
Lisansüstü Programlara Yatay Geçişe Kabullerin İlanı ve Kayıt
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