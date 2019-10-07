AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, 2019 - 2020 eğitim dönem için kayıt yenileme tarihlerinin gelmesiyle birlikte işlemlerini yapmaya başladı. AÖF ikinci üniversiteye yeni kayıt yaptıracaklar için ise 2 Eylül'de başlayan başvurular 18 Ekim'e kadar alınacak. İşte 2019 - 2020 AÖF ikinci üniversite kayıt yenileme tarihleri ile ilgili detaylar...

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

2019 - 2020 AÖF akademik takvimine göre, 7 Ekim'de yani bugün başlayan kayıt yenilme ders ekle / sil işlemleri 18 Ekim'de sona erecek. Öğrenciler seçmeleri gereken ve seçmeyi istedikleri dersleri seçip işlemlerini tamamladıktan sonra, kayıt yenileme ücretini de yatırmalılar.

AÖF KAYIT YENİLEME SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

AÖF KAYIT NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt işlemleri 5 adımda tamamlanıyor. İlk kez kayıt yaptıracak adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabilir.

AÖF'E İLK KEZ KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYIN

2019 - 2020 AÖF AKADEMİK TAKVİMİ

Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Mazeretli Kayıt Tarihi Süre YENİ KAYIT - İkinci Üniversite 02 Eylül 2019 Pazartesi

18 Ekim 2019 Cuma 18 Ekim 2019 Cuma 36 Gün - ÖSYS Yeni Kayıt

- ANADOLUYÖS 02 Eylül 2019 Pazartesi

13 Eylül 2019 Cuma 13 Eylül 2019 Cuma 11 Gün - Dikey Geçiş

- Sağlık Lisans Tamamlama 16 Eylül 2019 Pazartesi

20 Eylül 2019 Cuma 20 Eylül 2019 Cuma 5 Gün - Ek Yerleştirme 23 Eylül 2019 Pazartesi

27 Eylül 2019 Cuma 27 Eylül 2019 Cuma 5 Gün - Yatay Geçiş 16 Eylül 2019 Pazartesi

18 Eylül 2019 Çarşamba ​18 Eylül 2019 Çarşamba 3 Gün - Yatay Geçiş Ders Ekleme*** 17 Ekim 2019 Perşembe

18 Ekim 2019 Cuma 18 Ekim 2019 Cuma 2 Gün KAYIT YENİLEME

EKLE/SİL - Açıköğretim

- İktisat

- İşletme 07 Ekim 2019 Pazartesi

18 Ekim 2019 Cuma 18 Ekim 2019 Cuma 12 Gün

SINAV TARİHLERİ Sınav Türü Sınav Tarihi Güz Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Aralık 2019 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18 - 19 Ocak 2020

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE NEDİR?

AÖF ikinci üniversiteye hali hazırdan bir üniversitede okuyan ya da mezun olmuş kişiler herhangi bir sınava girmeksizin kayıt yaptırabilir.