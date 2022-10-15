Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt işlemleri 3 Ekim Pazartesi günü başladı. 2022-2023 AÖF kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. 2022-2023 Güz dönemi kayıt yenileme tarihleri ve sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi resmi sitesinde yayımlandı. İşlemler elektronik ortamdan alınırken öğrenciler sisteme e-Devlet şifrelerini veya öğrenci şifrelerini kullanarak giriş yapabilecek. AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar, son tarih ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…