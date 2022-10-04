AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2022: AÖF kayıt yenileme ne zaman, başladı mı ve nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı! İşte kayıt yenileme ekranı ve ücretleri

Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri başladı! AÖF bölümlerinde okuyacak öğrenciler kayıt yenileme işlemelerinin ne zamana kadar devam edeceğini ve ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri esnasında materyal ücretlerinin yatırılması gerekiyor. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücretleri ne kadar? İşte 2022 AÖF kayıt yenileme ücretleri ve tarihleri!

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