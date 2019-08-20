20 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için takvim yakından takip ediliyor. AÖF ikinci üniversite kayıtları, normal açıköğretim kayıtlarından farklı bir tarihte yapılacak. AÖF'ten de kayıtlarla ilgili duyurular geldi. Böylece öğrenciler için kayıt ve kayıt yenileme süreci kesinlik kazanmış oldu. İşte AÖF kayıt yenileme ile ilgili detaylar...
AÖF KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
2019 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adayların, Anadolu Üniversitesi Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı (ANADOLUYÖS) kapsamında kayıt hakkı kazananların, İnternet başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır.
İnternet Başvuru İşlemleri 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 13 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00’de sona erecek. İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramaz. İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir.
Kayıt İşlemleri ise 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 12 Eylül 2019 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecek. Mazeretli Kayıt İşlemleri 13 Eylül 2019 Cuma günü mazeretli olanların kayıtları yapılacak.
07 Eylül 2019 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacak ve kayıt yapılacak.
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT VE KAYIT YENİLEME
2019-2020 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere İnternetten başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır.
Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;
Lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına,
Önlisans eğitimi alanlar önlisans programlarına İnternetten başvurarak kayıt yaptırabilir.
Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Arapça) Önlisans Programı, İktisat Fakültesi Uluslararası ilişkiler (İngilizce) ve İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak adayların www.anadolu.edu.tr/acikogretim/yonetmelikler-ve-esaslar-yonergeler adresindeki “Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları”ndaki koşulları sağlamaları gerekmektedir.
İnternet Başvuru İşlemleri 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp, 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.
Kayıt İşlemleri ise 02 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayıp, 17 Ekim 2019 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecek.
Mazeretli Kayıt İşlemleri 18 Ekim 2019 Cuma günü mazeretli olanların kayıtları yapılacak.
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