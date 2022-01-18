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AÖF kayıt yenileme 2022! AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak, tarihi belli oldu mu? AÖF kayıt yenileme ve kayıt tarihleri

AÖF kayıt tarihleri 2022: Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak, tarihi nedir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde öğretim gören milyonlarca öğrencisinin gündeminde 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi AÖF kayıt tarihleri var. 2022 AÖF Güz dönemi final sınavları geçtiğimiz gün açıklandı, güz dönemi final sonuçlarını öğrenen öğrencilerin ve Güz döneminde kayıt yenilemeyi unutan öğrencilerin gözleri bahar dönemi kayıt tarihlerine çevrildi. Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak, tarihi nedir? Anadolu Üniversitesi AÖF Akademik takvime göre AÖF kayıt tarihleri 2022

18.01.2022 - 11:45 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Üniversite eğitimini örgün sistem üzerinden sürdüremeyecek olan ya da ikinci üniversitesi için Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine başvurmak isteyen öğrencilerin gündeminde 2022 AÖF Bahar dönemi kayıt tarihleri var. 

    Bilindiği gibi Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2021-2022 kayıt tarihleri, kayıt yenileme tarihleri, sınav tarihleri ve sınav merkezi tercihi tarihleri senenin başında yayınlanan 2021-2022 AÖF Akademik Takvimi aracılığı ile netleşmişti. AÖF Güz dönemi fial sınavlarının ardından gündeme gelen AÖF 2022 kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ile ilgili merak edilenlere haberimizde ulaşabilirisiniz. 

  • 2021-2022 AÖF KAYIT YENİLEME VE KAYITLARI BAŞLADI MI?

    Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler Bahar Dönemi kayıtları 7 Şubat 2022 tarihinde saat 09.00'dan itibaren online olarak başlayacak. AÖF 2022 Bahar dönemi kayıtları 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'de sona erecek. 

  • 2021-2022 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 

    Bahar Dönemi Ara Sınavı: 02- 03 Nisan 2022

    Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Mayıs 2022

    Yaz Okulu Sınavı: 06 Ağustos 2022

  • 2021-2022 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ?

    2021-2022 AÖF Güz dönemi ara sınavları ve final sınavları yüz yüze yapıldı. 2021-2022 AÖF Bahar dönemi sınavlarının da şu an için yüz yüze yapılacağı düşünülüyor. 

    Adaylar Bahar Dönemi ara sınavları için sınav merkezi tercihleirni 21 Şubat 2022 tarihinde yapabilecek. Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

    Bitirme sınavı için sınav merkezini değiştirmek isteyen adaylar 04 Nisan 2022 tarihinde sınav merkezini değiştirebilir. 

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