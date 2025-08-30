AÖF kayıt tarihi: Açık Öğretim Fakültesi AÖF kayıtları ne zaman ve nasıl yapılır?

KAYIT YENİLEME VE İKİNCİ ÜNİVERSİTE FIRSATI

AÖF sisteminde sadece yeni kayıt değil, ikinci üniversite ve kayıt yenileme işlemleri de belirlenen tarihlerde yapılıyor. İkinci üniversite başvuruları 21 Temmuz'da başladı ve 17 Ekim'e kadar sürecek. Böylece farklı bir bölümde okuyan öğrenciler, aynı anda AÖF üzerinden ikinci bir diploma alma imkânı yakalayacak.