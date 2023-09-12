2023-2024 AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihleri: AÖF kayıt yenileme ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi yeni kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Yeni kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler, AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihlerine çevrildi. "Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor?" İşte, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihleri...
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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme tarihleri öğrencilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden Ders Seçimi Otomasyonu bağlantısı üzerinden yapılabilecek. Peki, "AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor?" İşte AÖF kayıt yenileme işlemlerinin başlayacağı tarih...
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AÖF ÜNİVERSİTE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi yeni kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapıldı. Ardından öğrenciler tarafından AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı sorgulanmaya başladı.
AÖF, İkstisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri: 2 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.
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Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle beraber gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.
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AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden "Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısı üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girebilir.
Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir.
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AÖF DERS SEÇİMİ (EKLE/SİL) NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
Ders seçimi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Öğrenciler ders seçimlerini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yapabilir. Ders seçimleri kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22.00'de sona erecek.
2023-2024 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ise bahar döneminde ders seçimlerini kendileri yapacak.